Нес обессиленного мальчика на себе: как мужчина на пляже во Владивостоке без раздумий помчался спасать две жизни

Мужчине пришлось держать ребенка на волнах и тащить к берегу. Фото: Иван ВИСЛОВ

Каждый день кто-то совершает героические поступки. Один из таких случился недавно и во Владивостоке, в бухте Щитовой: Тимур Б. спас тонущего в море ребенка – и это при том, что изначально он помчался на помощь другому человеку. Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» нашла героя и узнала, как все было.

Тимур со своей женой на море в тот день оказался случайно. Они просто сидели и наслаждались морским воздухом, когда вокруг них начала суетиться толпа. Люди в панике бегали около берега, пока кто-то кричал и просил о помощи с моря. Оказалось, что там тонет мужчина.

«Я начал раздеваться и бежать к нему. Ко мне присоединился еще один парень с детским кругом. Вдвоем мы поплыли к тонущему, а когда доплыли – кинули круг. Тогда кто-то начал кричать, что рядом тонет ребенок. И я поплыл в его сторону».

Тимур ринулся спасать мальчика. Это было тяжело, пострадавший был уже совсем без сил, мужчине пришлось держать его на волнах и тащить к берегу. Жена героя рассказала, что в тот момент сильно испугалась и за мужа, и за ребенка:

«Он его вытащил как тряпку… У бедняжки сил вообще не было, на несколько секунд мне показалось, что он мертв, так как ребенок за Тимура вообще не держался».

Пока Тимур спасал мальчишку, тонувшего уже вытащили с помощью найденной веревки. Ребенка тем временем передали обеспокоенным и перепуганным родителям. Его поставили на ноги, что с ним было дальше – Тимур не знает. Как рассказали очевидцы, его повезли в больницу. Главное, что жив!

Сам Тимур не видит в своем поступке ничего героического. Но всего несколько секунд промедления могли кардинально изменить ситуацию, и родители потеряли бы любимого сына.

Так выглядит наш герой. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

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