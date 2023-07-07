В Приморье красный «Мерседес», уходя от полицейской погони, залетел под фуру

Последствия ДТП. Фото: dps_vl

Жесткое ДТП произошло минувшей ночью пятницы, 7 июля, в Приморском крае. Пока предварительно известно, что водитель, уходя от преследования полицейскими, не справился с управлением транспорта и залетел под фуру. Об этом сообщает служба аварийных комиссаров «Автогарант». Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось в районе улицы 2-я Шоссейная в Трудовом. Рулевой ярко-красного авто марки Mercedes по неизвестным пока причинам уходил от полицейской погони. В какой-то момент водитель потерял управление транспортом и буквально залетел под фуру.

Автомобиль получил серьезные повреждения. Фото: dps_vl

Автомобиль получил фатальные повреждения и теперь больше похож на консервную банку – скорее всего машина восстановлению больше не подлежит. У габаритного транспорта из видимых повреждений разве что только царапины.

О состоянии рулевого «Мерседеса» пока ничего неизвестно. Редакция продолжит следить за развитием событий.

Скорее всего, восстановить машину уже не удастся. Фото: dps_vl

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