Новый контейнерный маршрут откроют между Владивостоком, Тонхэ и Пусаном

Впервые с июня 2016 года в порт Тонхэ зашел международный контейнеровоз. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Власти провинции Канвондо сообщили о подписании соглашения по открытию международного регулярного контейнерного маршрута между Владивостоком, Пусаном и Тонхэ. Об этом заявили в пресс-службе представительства МИД в дальневосточной столице. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Соглашения подписаны с Yongmun Global Port Co., Ltd, Donghae City и с Dongyeong Shipping Co., Ltd. Впервые с июня 2016 года в порт Тонхэ зашел международный контейнеровоз. Во Владивосток первая доставка, по предварительным прогнозам и ожиданиям, будет осуществлена уже в июле 2023 года.

Donghae City побывали во Владивостоке еще в ноябре 2022 года. Тогда же представители заключили соглашение с дистрибьюторской сетью и контейнерным терминалом – все это одна компания, ориентированная на рынки России и Центральной Азии.

Ожидается, что порт Тонхэ станет воротами в сторону Северной Кореи, трех Северо-Восточных провинций Китая и российского Владивостока. С появлением такого маршрута появится возможность продвинуться ближе к созданию зоны свободной торговли. Об этом заявил губернатор провинции Канвондо Ким Чжин Тэ.

«Мы не пожалеем административной и финансовой поддержки, чтобы Тонхэ мог возродиться как комплексный логистический порт с открытием службы контейнерных судов, что было давним проектом», – уверенно заявил мэр Тонхэ Сим Гю Он.

