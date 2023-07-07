В Приморье восстанавливают сообщение между населенными пунктами после циклона

В Уссурийске введен режим ЧС. Фото: Правительство Приморского края

В Приморье буйствовал циклон, из-за которого размыло дороги между населенными пунктами. Дорожники принялись восстанавливать сообщение. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В Приморье после прошедшего циклона постепенно возобновляется сообщение между населенными пунктами. Самая сложная ситуация сложилась в Лазовском округе. В Уссурийске введен режим ЧС. К вечеру 7 июля уже есть сообщение с населенными пунктами Яконовка (Уссурийский городской округ), Слинкино, Романовский Ключ, Партизан (Партизанский муниципальный округ), Глазковка (Лазовский муниципальный округ).

«В районе поселка Свободное со вчерашнего дня река вышла из берегов и произошел перелив дороги, примерно 200 метров. Сейчас мы обеспечиваем прохождение коммерческого и личного транспорта приморцев, переправляем вброд. На 32 километре села Беневское тоже был небольшой перелив, но мы успели поставить дамбу. Там уже грейдеруют дорогу», – рассказал директор филиала Олег Кудрявцев.

В Уссурийском городском округе на участках дороги Борисовка – Кугуки – Линевичи – Утесное образовались переливы на 2, 8, 13, 16 километрах высотой до 50 сантиметров. Для легкового транспорта ограничили проезд.

В Хасанском муниципальном округе проезда нет на 17-18 километрах дороги Барабаш – Приморская – Перевозная – Безверхово.

В Пограничном муниципальном округе на 96 километре дороги Уссурийск – Пограничный – Госграница проезд для легковых машин есть только по мосту.

В Октябрьском муниципальном округе на 12 километре дороги Галенки – Новогеоргиевка – Фадеевка – Застава проезда нет для всех видов транспорта, потому что вода пока не уходит.

В краевом министерстве ГОЧС уточнили, что режим ЧС муниципального уровня введен в Партизанском, Анучинском муниципальных округах и Уссурийском городском округе.

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