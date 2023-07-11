«Дважды переехали»: жуткая авария произошла на трассе Владивосток – Уссурийск

Кадры с места ДТП. Фото: svodka25.

Жуткое происшествие случилось минувшей ночью вторник, 11 июля, на трассе Владивосток – Уссурийск. Пешехода, двигавшегося по проезжей части, дважды переехали разные автомобили. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сообщается, что приморец шел по дороге в темное время суток и прямо по проезжей части. Не исключено, что в условиях плохой видимости мужчину было совсем плохо видно. В итоге его сбил автомобиль.

Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли медики. Фото: svodka25.

Пока пострадавший так и остался лежать на дороге, истекая кровью, на пешехода наехал уже другой транспорт. Рулевой не уехал, остановился и вызвал скорую помощь. Прибывшие на место ЧП медики госпитализировали пострадавшего с тяжелыми травмами в больницу.

В службе аварийных комиссаров восстановили предварительную картину событий:

«Пешеход шел по проезжей части на неосвещенном участке дороги. Его сбил Peugeot Boxer, а через какое-то время пешехода переехал Toyota Hiace. Мимо проезжающие сотрудники ФСИО оказали пострадавшему первую помощь. Сотрудники скорой помощи госпитализировали пешехода в тяжелом состоянии».

Теперь разбираться в случившемся предстоит сотрудникам ГИБДД.

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