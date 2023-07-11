«Странствующие куклы» начали «Погружение» в Приморье

Фото: правительство Приморского края

В прошедшую субботу жители и гости Владивостока, которым повезло оказаться на Светланской и набережной Спортивной гавани, стали свидетелями непривычного зрелища. Люди в фантастических нарядах и масках прогулялись до моря, где вошли в воду и отправили свои маски в плавание. Как удалось узнать «Комсомольской правде – Владивосток», стартовал первый фестиваль-лаборатория «Погружение». Его организовал приморский краевой молодежный театр при поддержке министерства культуры и архивного дела края в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Как рассказал художественный руководитель краевого театра молодежи Павел Макаров, на открытие фестиваля его организаторы пригласили известный российский уличный театр из Санкт-Петербурга «Странствующие куклы господина Пэжо» под руководством режиссера Анны Шишкиной. Они провели с приморскими артистами мастер-классы, тренинги и поставили такой променад в рамках нацпроекта «Культура». Все артисты, которые участвовали в шествии – это сотрудники Театра молодежи.

«Театр выходит на улицу, говорит, что он существует, что он разный, интересный, открытый. Сегодня во время шествия сами люди, горожане, становились актерами, которые принимали участие, реагировали. Это лучшее погружение в театр, когда мы не берем ограниченную группу людей, мы выходим на улицы и делимся этим. И человек, который впервые увидел и узнал, что такое театр молодежи, проникается этим. Мы не хотим останавливаться, находимся в поиске. Руководство нашего театра настроено на то, чтобы открывать какие-то новые грани, дарить это зрителям, чтобы мы вместе росли, развивались и чем-то интересовались», – добавил Павел.

Проходить фестиваль будет в течение трех недель – с 8 по 23 июля. По словам Павла Морозова, в первую неделю фестиваля будут идти интересные опыты, связанные со спецификой мест, которых ранее не было на Дальнем Востоке – спектакли будут проходить на катере в море, в аэропорту. Запланированы спектакли-эскизы по «Бегу» Михаила Булгакова и «Плакар» сербской художницы Марины Абрамович, будут проведены концерты, лекции и экскурсии, погружающие зрителя в мир театра.

Вторая неделя – это театр для детей и подростков, будут тоже необычные локации – это и библиотека, и клуб, и другие места. Причем во время спектаклей-эскизов юные зрители будут не просто отстраненно наблюдать за происходящим действом, но станут его частью. Подростки смогут увидеть с необычной точки зрения обязательную школьную литературу, отношения с родителями и другими людьми, ценность книг и знаний.

Фото: правительство Приморского края

«И третья неделя – это театры Дальнего Востока. Мы собираем самые интересные спектакли в зависимости от направления, приглашаем режиссеров, которые с нашими артистами ставят эскизы в этом жанре, и у нас состоится большая лекционная программа с обсуждением того, что получилось. Мы старались сделать программу интересной и открытой для зрителя», – рассказал Павел Макаров.

По словам организаторов, основной аудиторией фестиваля они видят молодежь с подростками и их родителей. Они смогут увидеть новые формы современного театра, послушать лекции о театральном искусстве, узнать жизнь театра изнутри.

Фото: правительство Приморского края

Артисты и режиссеры смогут поучаствовать в работе творческих лабораторий, чтобы узнать больше о тенденциях современного театрального искусства и повысить свое профессиональное мастерство.

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