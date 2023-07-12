В Кавалеровской районной больнице завершается капитальный ремонт

Фото: правительство Приморского края

Во Кавалеровском муниципальном округе продолжается масштабная реконструкция районной больницы. Уже в этом году, сообщили в пресс-службе краевого правительства, специалисты закончат работы по капитальному ремонту.

Основной пласт задач – в инфекционном отделении. Здесь зачистили внутренние поверхности, выстроили кирпичные перегородки между боксами, сейчас специалисты проводят новые инженерные коммуникации.

«В каждом боксе будет заменена сантехника. Таким образом, здесь появятся современные душевые кабины и туалеты. Готовность объекта составляет примерно 50%», – рассказала общественный наблюдатель Кавалеровского муниципального округа Ирина Гладких.

Учреждение давно нуждалось в ремонте, поэтому на работы была направлена субсидия из бюджета Приморского края. Подрядчик, следует из сообщения, надежный: контракты в этой сфере успешно реализует уже на протяжении трех лет.

Напомним, общественные наблюдатели в этом году проконтролировали почти 400 объектов. Чтобы проинспектировать работы на них, инициативные приморцы совершили уже свыше 850 выездов.

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