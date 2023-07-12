Более 100 дворов, скверов и парков благоустроили в Приморье

Обновленные общественные пространства появляются во всех районах Приморья. Фото: Правительство Приморского края

С начала года благоустроено 28 дворов и 86 общественных пространств в 26 населенных пунктах Приморья. Обновленные парки, скверы и дворы уже радуют жителей Владимиро-Александровского, Фокино, Дальнегорска, Дальнереченска, Хороля. Об этом сообщило краевое министерство жилищно-коммунального хозяйства.

На остальных территориях, вошедших в национальный проект «Жилье и городская среда», программы «1000 дворов» и «1000 дворов Дальнего Востока», ремонты находятся на разной стадии готовности. В работе еще почти 300 объектов.

«Всего до осени в городах и районах благоустроят 407 парков, скверов, пешеходных зон и придомовых территорий» – сообщили в ведомстве.

Качество и сроки исполнения работ контролируют местные и краевые власти, общественные наблюдатели, сообщила заместителя председателя правительства Приморья Елена Пархоменко.

Сейчас в Приморье действует целый ряд программ и проектов, направленных на благоустройство общественных и придомовых пространств. Это губернаторская программа «1000 дворов», инициированная Олегом Кожемяко, федеральная программа «1000 дворов Дальнего Востока», разработанная Минвостокразвития России, федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, краевой конкурс «Твой проект» и проекты ТОС.

За пять лет по этим программам было благоустроено около четырех тысяч дворов и общественных пространств.

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