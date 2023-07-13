Бойцов добровольческого отряда «Тигр» наградили в правительстве Приморья и Министерстве обороны РФ

Приморский отряд «Тигр» – лучший среди добровольческих в России. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Бойцов добровольческого отряда «Тигр» из Приморья наградили за героические подвиги на полях сражений в зоне СВО. В мероприятии лично принял участие глава края Олег Кожемяко. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Приморцы только-только вернулись со спецоперации. За спиной – полгода напряженных боев в сложных условиях плечом к плечу с товарищами.

«Вы находились на самых сложных участках обороны, никто из вас не дрогнул, не оставил позиций и боевых товарищей. Благодаря в том числе вам, по оценке Министерства обороны РФ, отряд «Тигр» признан лучшим подразделением добровольцев в России. Вашими подвигами будут гордиться друзья и близкие. Мы склоняем головы перед подвигами погибших. Мы сделаем все, чтобы их семьи чувствовали нашу заботу», – подчеркнул глава Приморья.

Вручение наград. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Бойцов чествовали наградами правительство края и Министерство обороны России. Олег Кожемяко, в свою очередь, призвал ветеранов боевых действий проводить беседы с молодежью, а новобранцам пожелал удачи и победы.

«Вам предстоит стяжать славу отряда, продолжайте его славный боевой путь. Мы будем периодически у вас бывать, поддерживать необходимым снаряжением и оборудованием».

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