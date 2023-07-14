Машину смяло, его выкинуло на грунт: приморец, севший за руль пьяным и без прав, погиб в страшной аварии

Ранее водителя уже задерживали и штрафовали за езду без прав. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приморье 36-летний водитель без прав сел за руль пьяным. Вместе с ним был его друг. Вместе они ехали на3 километре дороги Дальнегорск – Черемшаны. Вдруг на грунте мужчина потерял управление, машина опрокинулась. У водителя не осталась шансов, так как машину смяло полностью, а его самого выкинуло на грунт. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Дежурная часть отдела ГИБДД МО МВД России «Дальнегорский» установила, что водитель Nissan Homy Elgrand получил травмы, не совместимые с жизнью. 36-летний пассажир сумел дождаться скорой помощи, его госпитализировали. Свидетели аварии предполагают, что у него множественные переломы и пробита голова.

Также стало известно, что ранее водителя уже задерживали и штрафовали за езду без прав. Это не помешало ему снова сесть за руль. Очевидцы также сообщают, что рядом с местом аварии валяется куча бутылок, которые оказались на земле после опрокидывания авто.

По факту ДТП полиция уже проводит проверку.

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