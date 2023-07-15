Олег Кожемяко поздравил приморцев с Днем металлурга

Фото: принтскрин видео, Telegram-канал Олега Кожемяко

В канун Дня металлурга губернатор Приморья Олег Кожемяко побывал в Дальнегорске с рабочим визитом. Эта отрасль для населенного пункта – градообразующая. Губернатор выступил с речью перед собравшимися сотрудниками «Дальпольметалла» и отметил, что этот праздник на протяжении многих лет у дальнегорцев считается семейным торжеством, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Telegram-канал Олега Николаевича.

«Искренне рад поздравить с Днем металлурга. <...> За десятилетия здесь выросли целые династии металлургов. «Дальполиметалл» остается важнейшим градообразующим предприятием. С праздником, дорогие друзья!» – написал Кожемяко.

Губернатор отметил, что предприятие переживало взлеты и падение, однако сохраняла рабочие места и вкладывалась в экономику региона. Кожемяко также напомнил в заключение речи, что Дальнегорск преобразился за последние пять лет в лучшую сторону.

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