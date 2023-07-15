Долг платежом красен: рейтинг показал, почему приморцам лучше не брать кредитов

Иллюстрация из архива. Фото: Даниил ОПАРИН

Самое кредитоспособное население традиционно живет в ЯНАО, Москве и на Чукотке – так, по крайней мере, сочли в Фонде развития гражданского общества. Приморский край в новом рейтинге учреждения по этому параметру занял не впечатляющую строчку – у региона 31 место, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Ниже оказались только Архангельская и Самарская области (32-е место), Бурятия, Башкирия, Ингушетия и Новгородская области (поделили 35-ю строчку). В этих регионах от 30 до 40% зарплаты уходит на оплату долгов. В десятке лидеров можно отметить Магадан, Сахалин, Якутию (гордимся соседями-дальневосточниками), а также туда попали Санкт-Петербург и Иркутская область.

Оценивали эксперты по следующим критериям: стоимость жизни, средняя зарплата, доля доходов, которая идет на погашение кредитов, а также свободная от долговых обязательств часть зарплаты. Кредитоспособность, в сущности, означает способность заемщика оплатить займ.

Выходит, что у условного жителя Сахалина свободных от долгов денег больше, чем у приморца.

Напомним, Приморье находится на 41 месте по закредитованности населения среди регионов России. Средний объем задолженности перед банками составил в первом квартале 2023 года 405,5 тысячи рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.