Жительницы Кавалерово организовали швейное производство для нужд СВО

Фото: Диана Пермитина.

Швейное производство для нужд СВО организовали в приморском Кавалерово. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморья. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Жительницы поселка объединились в сообщество «Держим строй в тылу!» и шьют дождевики, нательное белье и маскировочные сети для бойцов, находящихся в зоне СВО. С «бойцами» тыла встретился губернатор края Олег Кожемяко.

«Мы сплели уже более 200 сеток. В среднем, в день изготавливаем около трех сетей. Само плетение занимает немного времени, у нас был рекорд – 1,5 часа. Гораздо кропотливее нарезать полоски из ткани для них», – рассказала одна из активисток Альбина Панкрачева.

Помимо этого, в «арсенале» женщин футболки, баффы, тактические носилки, носки, эвакуационные стропы, карематы, которые они тоже делают собственноручно. Бойцы дают обратную связь и говорят, что кого-то пятиточечники даже спасли от гибели.

В объединение входят порядка 20 жительниц Кавалерово, среди которых и пенсионерки, и жены мобилизованных и добровольцев. Не осталась в стороне и администрация округа – женщинам предоставили в пользование помещение, оснащенное всем необходимым.

Глава Приморья поблагодарил самоотверженную работу швей и назвал их труд уникальным и благородным.

«Вы делаете очень большое дело – помогаете нашим бойцам. И делаете это безвозмездно. Ваши изделия – это вклад в победу, поддержка тех, кто находится на передовой. Самое главное – вы вкладываете частичку своей души в то, что сделано вашими руками».

Он добавил, что краевая некоммерческая организация «Тигр», занимающаяся организацией помощи приморским бойцам, окажет финансовую поддержку кавалеровским активисткам на покупку расходных материалов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.