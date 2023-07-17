Приморскому краю грозит супертайфун в конце июля

Случится это или нет – покажет время. Фото: Виктор КЛЮШКИН

На этой рабочей неделе на побережье Приморья не стоит ждать жаркой погоды. Синоптическая ситуация на юге края будет нестабильной, а погода – переменчивой. Об этом сообщает сайт «Примпогода». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Первая половина недели пройдет с дождями и даже грозами, погоду определит высотная ложбина, под влиянием которой окажется Приморье. Резко меняться температура не будет: минимум составит +11…+19 °C, максимум +20…+29 °C.

Во второй половине недели ложбина уйдет на восток, на смену придет высотный гребень. Погода улучшится, а существенных осадков не ожидается. В континентальных районах днем станет теплее, в прибрежных – холоднее.

Во Владивостоке в начале недели облачно, ночью и утром не исключены туман и морось. Температура воздуха ночью +16…+18 °C. Днем в понедельник прохладно, +18…+20 °C.

Во вторник, 18 июля, на 2-3 градуса теплее. В среду, 19 июля, во Владивостоке переменная облачность, вечером не исключен небольшой дождь, воздух прогреется до +22…+25 °C.

Во второй половине недели преимущественно без осадков. Ночью станет чуть теплее, чем накануне, а днем наоборот прохладнее.

Между тем, главный синоптик Приморья предрекает ухудшение погодных условий уже к концу июля. Если на этой неделе синоптики прогнозируют только лишь незначительные дожди с грозами, то всю заключительную неделю месяца на большей территории региона их интенсивность увеличится, что может привести к резким подъемам уровней рек.

Также Борис Кубай сообщил о том, что, по предварительным расчетам, 31 июля существует вероятность выхода к Корейскому проливу тайфуна, который может претендовать на статус супертайфуна.

«Случится это или нет – покажет время, а синоптики будут следить и просчитывать ситуацию над Тихим океаном в непрерывном режиме».

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