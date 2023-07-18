В Приморье с третьего этажа выпала шестилетняя девочка

Заведено уголовное дело. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жуткое ЧП случилось минувшим вечером понедельника, 17 июля, в Приморском крае. Из окна многоквартирного дома выпал ребенок. Девочка получила травмы несовместимые с жизнью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Произошло все в Спасске-Дальнем. Из окна, расположенного на третьем этаже дома по улице Парковая, выпал ребенок. Им оказалась девочка 2017 года рождения. Москитная сетка, на которую она облокотилась, не выдержала веса малышки.

От полученных травм несовершеннолетняя скончалась на месте происшествия. Прокуратура уже организовала проверку. В семье помимо погибшей воспитываются еще двое маленьких детей. Их возраст в ведомстве не уточнили.

Заведено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

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