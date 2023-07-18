Курьер-мошенник обманул 91-летнюю пенсионерку на 130 тысяч рублей

Злоумышленник попал на камеру видеонаблюдения. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Приморье задержан курьер-мошенник, похитивший у 91-летней пенсионерки накопления. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Местная жительница обратилась в полицию с заявлением о том, что отдала неизвестному молодому человеку почти все свои сбережения. Схема, по которой работал мошенник, проста: «Алло, ваш родственник попал в беду».

Парень позвонил бабушке и сказал, что якобы ее внучка попала в ДТП, где является виновницей. По легенде, в аварии пострадал человек, и чтобы спасти девушку от уголовной ответственности, нужно передать через звонящего 130 тысяч рублей. Что, собственно, пенсионерка и сделала. Только спустя время женщина догадалась позвонить родным. Выяснилось, что внучка не попадала ни в какую аварию.

Комплекс оперативно-розыскных мероприятий помог установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался 17-летний житель Артема. Парень «работал» криминальным курьером – помогал мошенникам похищать деньги. В его лапы попалась и жительница Суражевки, которая не так давно передавала деньги за «спасение» подруги.

Заведены дела по факту мошенничества, и теперь молодой человек может лишиться свободы на срок до пяти лет.

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