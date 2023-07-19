Отдыхающие в Приморье туристы забронировали 80% отелей и баз отдыха

С января по март 2023 года регион принял уже более 470 гостей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Этим летом в Приморье спрос на туристические услуги по-прежнему остается высоки. По словам руководителя регионального агентства по туризму Арсения Крепского, пик сезона по количеству гостей, которые прибудут в край, придется на вторую половину август. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Край становится все более привлекательным для туристов со всей страны, в этом году спрос стал еще выше. Наша традиционная аудитория, – конечно, дальневосточники, но уже несколько лет она расширяется в европейскую сторону. С прошлого года особенно чувствуется приток туристов с запада России», – поделился Арсений Крепский.

Он добавил, что точные цифры турпотока станут известны после окончания сезона, однако уже сейчас можно сказать, что гости забронировали около 80% приморских отелей и баз отдыха. По словам Арсения Крепского, высокая стоимость туристических услуг в сфере транспорта, проживания и экскурсий объясняется спросом, который превышает предложение.

В пресс-службе правительства Приморья отметили, что край возвращается к показателям, которые были до пандемии: в 2018 году край посетили 4,5 миллиона человек, в 2019 – 5 миллионов. С января по март 2023 года регион принял уже более 470 гостей – это в два раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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