Осенью бюджетникам из Приморья увеличат зарплату

Об этом заявила Вера Щербина. Фото: Даниил ОПАРИН

Приморским бюджетникам осенью 2023 года дополнительно увеличат зарплату. Об этом рассказала первый вице-губернатор – председатель правительства края Вера Щербина на заседании комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Экономика и финансы». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Повышение зарплаты планируется с 1 октября.

«Если при планировании бюджета предусматривался коэффициент 8,7%, то сейчас речь идет уже о 10,9%. Уже ведем расчеты, есть дополнительные налоговые доходы бюджета. Мы направим их на достижение поставленных целей. Все показатели по повышению заработной платы выполним», – добавила Вера Щербина.

Еще одной ключевой темой заседания стало достижение показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики. Речь идет о врачах, педагогах, работниках культуры, социальной сферы:

«Некоторые субъекты Российской Федерации не достигают целевых показателей. Мы к ним не относимся. В нашем регионе все показатели достигаются».

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