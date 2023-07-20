Вакцины нет: приморский Роспотребнадзор предупредил об остром клещевом заболевании

Случаи заболевания зафиксировали в 14 муниципалитетах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В текущем периоде 2023 года у 41 жителя края был обнаружен клещевой риккетсиоз – это в два раза больше уровня среднего многолетнего показателя. Вакцины от этого инфекционного заболевания нет, специалисты территориального управления Роспотребнадзора, как можно обезопасить себя. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Случаи заболевания зафиксировали в 14 муниципалитетах Приморья: во Владивостоке, Дальнегорске, Находке, Лесозаводске, Спасске-Дальнем, Уссурийске, а также в Пожарском, Пограничном, Черниговском, Ханкайском, Тернейском, Надеждинском, Кавалеровском и Яковлевском районах.

Возбудитель инфекции внутриклеточный паразит риккетсия, который передается человеку при присасывании клеща.

Начинается заболевания с высокой температуры, лихорадки, болей в мышцах, суставах, головы, появляется конъюнктив глаз. На 3-4 день на коже появляется яркая сыпь.

Чтобы обезопасить себя, на природе необходимо применять средства, отпугивающие клещей, носить защитную одежду. Если же вы пострадали от укусов клещей, необходимо обратиться в медучреждение, чтобы пройти экстренную профилактику антибиотиками.

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