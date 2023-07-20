В дни ВЭФ во Владивостоке введут ограничения для водителей большегрузов и городских служб

Восточный экономический форум пройдет с 10 по 13 сентября. Фото: Антон ПИКУС

В дни проведения Восточного экономического форума во Владивостоке введут ряд ограничений, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Восточный экономический форум пройдет в приморской столице с 10 по 13 сентября. В эти дни в городе запретят движение для фур, а также перевозку опасных грузов: радиоактивных, отравляющих и взрывоопасных веществ, вооружения и боеприпасов.

Движение тяжеловесных или крупногабаритных грузовых машин ограничат по трассе Де-Фриз – Седанка – бухта Патрокл – мостовой переход «Остров Русский». Под запрет попадут парковка и остановка на Университетском проспекте.

С 10 по 13 сентября не будут проводиться дорожные и земляные работы, а вместе с ними и гидравлические испытания.

Напомним, что традиционно на Восточном экономическом форуме откроется выставка «Улица Дальнего Востока», концепция которой уже утверждена.

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