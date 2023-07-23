Тайфун «Доксури» может пройти прямо над Приморьем

В пятницу 21 июля в Тихом океане из тропической депрессии образовался шторм. Фото: Виктор КЛЮШКИН

Метеоролог из Приморья и главный редактор «Примпогоды» Марина Парфенова рассказала, чего ожидать от тайфуна «Доксури». Тот может пройти прямо над Приморским краем. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В пятницу 21 июля в Тихом океане из тропической депрессии образовался шторм. Он получил имя «Доксури» и порядковый номер 5. В течение суток вихрь смещался над акваторией Филиппинского моря в западном направлении. В ближайшие сутки циклон медленно углубляясь продолжит смещаться в том же направлении.

Но затем он повернет на северо-запад и начнет стремительно развиваться. В середине недели он, в стадии мощного тайфуна, подойдет в острову Тайвань. Дальше прогнозы различаются, но по некоторым расчетам он может выйти на Приморский край.

«В любом случае, остается реальная угроза сильного влияния циклона на погоду края. Пока что прогнозы существенно расходятся лишь в дате начала ухудшения погоды. Влияние тайфуна предполагается с 29 по 31 июля. Жителям и гостям региона желательно не планировать дальние поездки», – отметила Парфенова.

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