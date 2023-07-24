Сбил ребенка и сбежал: На Камчатке самокатчик наехал на мать с ребенком

В результате ДТП ребенок получил травму. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Петропавловске-Камчатском водитель электросамоката совершил наезд на женщину 36 лет и ее четырехлетнего ребенка, которые двигались в попутном ему направлении. Происшествие случилось на стадионе «Спартак» после обеда 20 июля, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток» со ссылкой на краевое управление ГИБДД.

В результате ДТП ребенок получил травму, врачи рекомендовали ему лечение по месту жительства. А вот виновник ДТП даже не остановился помочь, а сбежал после столкновения в неизвестном направлении. Сейчас камчатская полиция разыскивает его, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала», как авария в микрорайоне «Снеговая Падь» во Владивостоке едва не закончилась трагедией: девочку сбил Nissan Note, выезжающий со двора. Пострадавшая, которая хотела прокатиться на самокате, получила травмы ноги и руки.

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