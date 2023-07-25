Предприниматели из Приморья могут получить два миллиона рублей на запуск инновационного проекта

Проекты принимаются до 11 августа. Фото: Диана ПЕРМИТИНА / Правительство Приморского края.

В Приморье начался прием заявок на конкурс инновационных проектов «Приморский старт». Его проводит центр «Мой бизнес» при поддержке краевого министерства экономического развития, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Принять участие в конкурсе могут приморские предприниматели, которые разрабатывают и реализуют новые технологии. Это могут быть проекты в сфере цифровизации и телекоммуникации, химической промышленности и создании новых материалов, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, повышении энергоэффективности, биотехнологии и сельском хозяйстве, медицине, новых морских технологиях.

Проекты принимаются до 11 августа.

Чтобы подать заявку, нужно перейти на сайт конкурса, скачать и заполнить презентацию проекта по представленному шаблону и отправить ее. Также ее необходимо направить в фонд «Сколково».

Победителей конкурса определят эксперты и представители органов исполнительной власти Приморья и специалисты «Сколково».

Победители получат на начальный этап реализации своих проектов по два миллиона рублей. Эти деньги можно потратить на создание рабочего прототипа, завершение научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов, улучшение конечной версии продукта, его коммерциализацию.

Конкурс «Приморский старт» проводится в регионе ежегодно. В этом 2023 впервые пройдет «Приморский старт 2.0» для финалистов прошлых лет. Его победители получат гранты в размере 10 миллионов рублей.

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