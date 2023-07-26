Приморские спасатели вытащили рейсовый автобус из грязевого плена

Фото: Министерство ГОЧС Приморского края.

Утром в среду, 26 июля, в Приморском крае спасатели помогли вытащить рейсовый автобус из кювета, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Министерство ГОЧС Приморского края.

Автобус с пассажирами выехал из Соболиного в Красный Яр, но по пути транспорт занесло на грязевой дороге, и он скатился в кювет. В аварии никто не пострадал, но сам автобус застрял. Сначала водитель пытался вывезти его на дорогу своими силами, но у него ничего не вышло. Только после этого пассажиры обратились за помощью к спасателям, которые вытащили автобус с помощью троса. После этого он продолжил свой маршрут и без инцидентов доехал до Красного Яра.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в Уссурийске спасатели при помощи тросов вытащили фуру, застрявшую в тоннеле.

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