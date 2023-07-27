«Плоским тарифом» при полетах до Владивостока воспользовались 185 тысяч пассажиров

Всего тарифом воспользовались 812 тысяч человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В январе-июне 2023 года группа «Аэрофлот» увеличила перевозки по «плоскому тарифу» в города Дальнего Востока на 15,2% по сравнению с 2022, показатели достигли 812 тысяч человек. Об этом сообщили в компании. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На линиях между Москвой и городами ДФО перелеты по «плоскому тарифу» увеличились до 550,5 тысяч человек, то есть на 11,5%. Наибольший прирост отмечается по маршруту из столицы России во Владивосток (до 185,4 тысячи пассажиров) и в Хабаровск (до 149,9 тысячи).

«Плоский тариф» – собственная программа «Аэрофлота», это единая доступная цена на перелет экономическим классом, которая также включает в себя все таксы и сборы.

В отличие от субсидированных билетов, которые положены определенным регионам и категориям жителей, «плоским тарифом» может воспользоваться любой человек.

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