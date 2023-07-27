Ребята посмотрели спектакль в кукольном театре.

Просветительский проект, названный в честь известного исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева, успешно реализуется в Приморье. Официальный старт ему дал губернатор края Олег Кожемяко, в День защиты детей. Ведь именно для юных жителей региона придумали «Арсеньевскю карту».

Благодаря инициативе дети могут бесплатно посещать экскурсии в музеях и океанариуме, смотреть фильмы и мультики в кинотеатрах, а также наслаждаться спектаклями. Первыми присоединились к проекту, призванному привить любовь к Родине и помочь узнать больше об истории края, ребята из Владивостока. Вслед за ними преимуществами «Арсеньевкой карты» воспользовались школьники из Артема. Недавно бонусы программы оценили юные жители Надеждинского района. Гостям рассказали «Сказку о рыбаке и рыбке» со сцены театра кукол в столице Приморья.

«По «Арсеньевской карте» наш театр уже посетили 1625 ребят из всех муниципалитетов – участников проекта. Мы всегда готовы встречать наших юных жителей в своих стенах и радовать их спектаклями и представлениями», – директор Приморского краевого театра кукол Лидия Василенко.

Помимо театра большой популярностью у детей из Владивостока, Артема и Надеждинского района пользуются Приморский океанариум и музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева.

После запуска проекта в культурных учреждениях Владивостока бесплатно побывали уже около 4000 школьников.

«Арсеньевская карта» позволяет нашим ребятам углубиться в историю родного края, узнать о жизни и подвигах героев Приморья, изучить культуру и традиции народов, живших и живущих на нашей земле», – поделилась министр образования Приморья Эльвира Шамонова.

К программе на данный момент присоединились: Приморский океанариум, Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева, Театр кукол, Приморский культурно-исторический центр, Владивостокская крепость, Приморский краевой драматический театр молодежи, иммерсивный проект «Голос внутри». Партнерами «Арсеньевской карты» также стали кинотеатры: «Иллюзион», «Океан», «Уссури», «Владивосток» и «Черемушки».

Уже осенью добрый проект планируется расширить на всю территорию края. А это значит, что еще больше детей смогут получить полезные знания.

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