Первые отключения стартуют в начале августа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В начале августа во Владивостоке стартуют гидравлические испытания, которые проведут Приморские тепловые сети (АО «ДГК»). Магистральные сети будут проверять на прочность и плотность, чтобы найти дефекты и исправить их. Из-за этого часть жителей останется без горячей воды. Подробности – в материале.

Гидравлические испытания пройдут в несколько этапов. Первый из них стартует 7 августа и продлится до 11 числа. В связи с этим без горячей воды останется часть домов в Первореченском и Ленинского районов.

Второй этап также начнется 7 августа, а завершится 14 числа. В это время без коммунальной услуги останутся жители Советского и части Первореченского районов.

С 7 по 16 августа из-за гидравлических испытаний ГВС не будет во Фрунзенском, части Ленинского и Первореченского районов.

Последний этап испытаний продлится с 18 по 27 сентября. В этот период горячее водоснабжение ограничат у части жителей Первомайского и Ленинского районов.

С полным списком домов, которые останутся без ГВС, можно ознакомиться на сайте АО «ДГК».

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