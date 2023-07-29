Синоптики обещают в Приморье в субботу до +34°C и дожди с грозами

Погода располагает к хорошему отдыху. Фото: Мария КАЮРОВА

29 июля летний зной в Приморском крае будет местами сменяться кратковременныыми дождями, в отдельных районах даже с грозами. Погоду на территории региона определяют фронтальные разделы. По расчетам специалистов портала «Примпогода», воздух в крае прогреется +29...+34°C, в зависимости от района.

В столице Дальнего Востока первый выходной недели располагает к пляжному отдыху, правда возможен небольшой кратковременный дождь. При юго-восточном, южном умеренном ветре в городе будет +28...+30°C.

В Уссурийске днем – переменная облачность, а вечером возможем небольшой дождь. В городе южный умеренный ветер. И местным жителям точно стоит прихватить средство от загара, воздух прогреется до +31...+33°C.

Жарко в этот день и в приморской Находке. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается, лишь переменная облачность. Температура воздуха составит +30...+32°C.

Если вы еще по каким-то причинам не открыли пляжный сезон, то сейчас самое время. Вода в Амурском заливе прогреется до +26°C, в заливе Посьета составит +28°C, а в бухте Находка будет +24°C.

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