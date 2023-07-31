Во Владивостоке рецидивист ограбил мужчину возле банкомата, прыснув в него перцовкой

Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции. Фото: принтскрин видео.

В полицию Владивостока обратился 33-летний местный житель, который рассказал, что его ограбил неизвестный. О случившемся рассказали в пресс-службе УМВД по краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились представители ведомства, произошло все в районе проспекта 100-летия Владивостоку. Потерпевший стоял возле банкомата, в руках у него было 20 тысяч рублей. Слева от него стоял неизвестный мужчина, который неожиданно достал перцовый баллончик и брызнул им в лицо приморца. Воспользовавшись ситуацией, нарушитель забрал деньги и скрылся.

Подозреваемого обнаружили и заключили под стражу. Им оказался неоднократно судимый житель приморской столицы. В полиции свою вину он отрицать не стал.

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Теперь ему грозят принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей.

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