Жара уйдет, но придут ливни с грозами: Борис Кубай – о погоде в Приморье

3 августа ожидается потепление до +22°C. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителей Приморья уже не первый день продолжает одолевать сильная жара, от которой спасают лишь кондиционеры и вентиляторы. Главный синоптик края Борис Кубай рассказал, когда спадет духота. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Сегодня все наши взоры устремляются в тропосферу, где намечается перестройка характера атмосферной циркуляции над территорией Дальнего Востока. Высотная фронтальная зона вот-вот начнет движение с севера на юг, принося с собой более прохладную воздушную массу», – отметил глава Примгидромета.

По словам Бориса Кубая, 3 августа ожидается потепление до +22°C, а 5 числа температура воздуха опустится до +14°C. Жара начнет спадать с севера на юг со 2 августа:

«Но, к сожалению, такие перепады температуры в тропосфере, как правило, сопровождаются мощными ливнями, грозами и шквалами. Не исключены они в Приморье и в этот раз, начиная с середины нынешней недели».

Синоптик также рассказал про маршрут тайфуна KHANUN. Примерно 5-6 августа тропический вихрь подойдет к Шанхаю, но он не зайдет на материк, а повернет на северо-восток, в сторону Корейского залива, где может оказаться уже 7-8 августа.

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