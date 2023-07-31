Новую схему движения запустили во Владивостоке

На участке нанесли соответствующую разметку. Фото: telegram-канал @shestakovblog.

С 31 июля автомобилисты Владивостока смогут ездить от стадиона «Динамо» до Океанского проспекта напрямую по улице Семеновской, сообщил в своем телеграмм-канале мэр Константин Шестаков. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Для этого на перекрестке Семеновской и Алеутской нанесли новую дорожную разметку и изменили схему работы светофоров. Раньше автомобилисты могли только повернуть с Семеновской на Алеутскую направо, что усиливало и без того высокую загруженность этой магистральной улицы.

В связи с этим был разработан новый проект, предусматривающий изменение схемы дорожного движения и реконструкцию перекрестка в районе остановки «Семеновская».

По словам главы города, компания-подрядчик должна полностью завершить работы на перекрестке в середине августа.

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