Новые арт-объекты украсили бухту Патрокл во Владивостоке

Смотровая вышка. Фото: telegram-канал @Vl_Patrokl.

Необычные арт-объекты появились в популярной у горожан бухте Патрокл во Владивостоке. На границе суши и моря расположились ажурная смотровая вышка для наблюдения за природой и стол «Чабань» для наслаждения чаем и морским прибоем, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Отдыхающие смогут полюбоваться на море с разных ракурсов с плавающей смотровой площадки «Визор», сделанной в виде плота с установленным на нем шатром. А «Сачок», выполненный в форме футляра на стойках, поможет жителям переодеться на пляже.

Место, где можно переодеться. Фото: telegram-канал @Vl_Patrokl.

Эти объекты стали результатом экспедиции «Открывая море Владивостоку».

Над концепцией набережных бух Патрокл и Соболь работает 21 студент – архитекторы, антропологи и социологи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калининграда, Саки, Ульяновска и Владивостока.

Над концепцией набережных бух Патрокл и Соболь работает 21 студент. Фото: telegram-канал @Vl_Patrokl.

В первые дни участники экспедиции знакомились с историей Приморского края и его столицы, изучали бухты и существующие в городе набережные, выясняли у местных, какими бы они хотели видеть места отдыха, работали со специалистами, которые занимаются обустройством Патрокла и Соболя, разрабатывали предложения по организации мест отдыха.

Три дня, с 28 по 30 июля, студенты посвятили созданию малых архитектурных форм – спроектировали их в центре «Молодежь Приморья», воплотили в жизнь в мастерской Concrete jungle и установили в бухте Патрокл.

Плавающая смотровая площадка. Фото: telegram-канал @Vl_Patrokl.

31 июля молодые проектировщики представят окончательные предложения по обустройству городских бухт, а 1 августа экспедиция завершится.

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