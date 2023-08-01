Во Владивостоке 12 супружеских пар отметили юбилей семейной жизни

Проведение таких мероприятий стало традицией. Фото: Иван МАКЕЕВ

По традиции в ЗАГСах Владивостока проводят торжественные мероприятия в честь юбилеев супружеских пар, которые прожили в браке 50, 55, 60, 65 или 70 лет, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В управлении ЗАГС поделились, что для организации таких мероприятий юбиляры, их дети или другие родственники должны обратиться в учреждение, отдать все необходимые документы и сведения о семье – рассказать историю знакомства и о совместной жизни.

Когда сотрудники ЗАГСа получат необходимую информацию, они приготовят индивидуальный ритуал. В 2022 году в приморской столице провели 12 таких церемоний, в этом году число мероприятий не изменилось.

В управлении добавили, что в каждом отделе ЗАГС церемонии проводят для одной пары в месяц. Документы (копии паспортов, ИНН, свидетельства о заключении брака, заявление с просьбой провести торжественное чествование и биографию семьи) принимают не позднее чем за два месяца до запланированной даты.

Проведение мероприятий бесплатное. Для организации необходимо принести копии паспортов, ИНН, свидетельства о заключении брака, заявление с просьбой провести торжественное чествование.

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