Первые жертвы непогоды: дождь стал причиной дорожного коллапса на трассе Седанка – Патрокл

На месте работают сотрудники полиции. Фото: telegram-канал @NBS24.

Утро 3 августа стало совсем неприятным для владивостокских водителей. На объездной трассе Седанка – Патрокл из-за дождя и тумана произошло сразу несколько ДТП. В итоге движение по дороге оказалось ограничено, рассказали в пресс-службе УМВД Приморья. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Первое ДТП в сторону острова Русский произошло с участием большегруза. Очевидцы в социальных сетях рассказали, что грузовик протаранил леера, после чего его развернуло на проезжей части. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Еще одна авария произошла напротив водохранилища. На скользкой от дождя дороге автомобили врезались друг в друга.

Еще одна авария произошла напротив водохранилища. Фото: telegram-канал @urist_pomosh.

В социальных сетях приморцы уже прозвали объездную «пунктом назначения».

ОБНОВЛЕНИЕ НА 10:10

В пресс-службе УМВД по краю рассказали, что движение осуществляется по одной полосе. В ДТП с большегрузом никто не пострадал.

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