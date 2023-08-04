Неуправляемый самосвал снес несколько автомобилей во Владивостоке

О пострадавших не сообщается. Фото: telegram-канал @

В приморской столице на Олега Кошевого произошло массовое ДТП с участием самосвала. О случившемся «Комсомольской правде – Владивосток» рассказали очевидцы. Подробности – в материале.

«Как спускаться с Окатовой в сторону «Зеленого острова», у фуры тормоза отказали», – делятся очевидцы.

Авария действительно серьезная: некоторые автомобили врезались лоб в лоб и остались на проезжей части, другие же от столкновения выбросило на тротуар, в том числе и фуру. О случившемся рассказывают и в социальных сетях:

«Во время съезда большегруза, у которого отказали тормоза, таксиста развернуло. Другие машины разбросало по дороге и на обочине».

Некоторые автомобили откинуло на тротуар. Фото: telegram-канал @

На место аварии уже приехали сотрудники скорой помощи, о пострадавших пока ничего неизвестно.

Массовое ДТП стало причиной пробки со стороны Катерной в направлении центра приморской столицы.

По словам очевидцев, у фуры отказали тормоза. Фото: telegram-канал @

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