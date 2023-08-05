Угадай кто? Любопытные обитатели леса испытали фотоловушки в Приморье

Животные часто становятся героями снимков. Фото: «Земля леопарда» .

Специалисты ФГБУ «Земля леопарда» поделились занимательными кадрами с фотоловоушек, которые любопытные обитатели леса так и норовят испробовать на прочность. Зверей, заглядывающих прямо в объектив – не всегда удается распознать по стоп-кадру.

Судя по удачной фотоохоте, площадки с установленными камерамии посетили тигр и самая редкая дальневосточная кошка – леопард.

Царь, просто царь. Фото: «Земля леопарда» .

Ну с ними все понятно, характерный окрас выдает хищников сразу.

Эти шикарные пятнышки ни с чем не спутаешь. Фото: «Земля леопарда» .

Чуть сложнее распознать медведя, но судя по всему, косолопай тоже проверил интересный поблескивающий предмет.

Любитель сладенького пожаловал. Фото: «Земля леопарда» .

А вот с четвертым кадром возникли проблемы. Лощадь? Откуда она здесь взялась? Хотя фауна в Приморье настолько богатая, что возможно всякое. Ну скорее всего, все же это олень. Присмотритесь, возможно у вас получится найти правильный ответ быстрее.

Кто бы это мог быть? Фото: «Земля леопарда» .

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