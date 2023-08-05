Повалил на землю и пинал по лицу: во Владивостоке мужчина напал на девушку

Во Владивостоке девушка пострадала во время нападения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 4 августа драка на улице в Первомайском районе Владивостока привлекла внимание местной жительницы. При этом участниками боев стали не мужчины, как это часто бывает, а бугай и представительница слабого пола. Видимо, не желая попасть под горячую руку крепкого мужчины, свидетельница сначала не вмешивалась, а лишь достала телефон и начала снимать. Но чуть позже осмелела и подошла к выходцу из ближнего зарубежья, котоорый не стесняясь прохожих, попросту избивал спутницу.

Ударив жертву сначала кулаком, обидчик повалил ее на землю и нанес несколько ударов, бил безжалостно, целясь ногой в лицо.

Как уверяет автор видео, все произошло на улице Часовитина. Причина конфликта между девушкой и озверевшим мужчиной – осталась за кадром. Свидетельница отмечает, что пострадавшая была пьяна. Не исключено, что именно это спровоцировало агрессию в ее сторону. Однако судя по кадрам, мужчину тоже явно не назовешь любителем ЗОЖ.

Когда девушка с телефоном подошла поближе, приезжий поспешил ретироваться. Судя по всему, после подобной огласки в СМИ и соцсетях, героем видео заинтересуется полиция.

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