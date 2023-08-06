«Жрица любви»: в Приморье мошенник обманул мужчину на деньги, притворяясь женщиной

Уже заведено уголовное дело по факту произошедшего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уссурийске мошенник, притворившись женщиной, обманул 51-летнего мужчину на 10,5 тысяч рублей. Тот сообщил о произошедшем полиции. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мужчина рассказал, что все началось с невинного знакомства в интернете с девушкой. Та, в свою очередь, предложила ему услуги интимного характера, но только по предоплате. Приморец перевел ей 7 тысяч рублей, не заподозрив обмана. После этого ему выслали адрес, где его будут ждать. Но, когда мужчина приехал, «жрица любви» попросила перевести еще 3,5 тысячи рублей. На встречу никто так и не пришел.

По факту мошенничества уже завели уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что под маской молодой девушки скрывался ранее судимый 35-летний мужчина. Он признался в произошедшем и рассказал, что обманывал так нескольких мужчин.

Расследование дела продолжается.

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