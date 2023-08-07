В Приморье уничтожили более 30 тысяч кустов дикорастущих наркотиков

Полиция проводит оперативно-профилактическую операцию «Мак-2023». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Приморские полицейские нашли и уничтожили в Уссурийском городском округе больше 36 тысяч кустов конопли. Два участка с дикорастущим дурманом площадью 18 000 квадратных метров обнаружили во время оперативно-профилактической операции «Мак-2023», сообщила пресс-служба приморского УМВД. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Эту операцию проводят ежегодно с начала июня по конец октября. Сотрудники полиции ищут плантации конопли, незаконно созданные людьми, и места, где дурман растет самостоятельно. Растения вырывают или скашивают, затем сжигают, а территорию обрабатывают гербицидом. Кроме этого, выявляются пути сбыта наркотиков и люди, которые вовлечены в эту незаконную сферу.

В этом году в Уссурийске возбудили 7 уголовных дел о незаконном выращивании наркосодержащих растений, производстве и сбыте наркотиков. Из оборота изъяли больше 2 граммов героина. Трех жителей города суд приговорил к административному аресту за употребление запрещенных веществ.

Полиция просит жителей края сообщать об известных им случаях выращивания конопли и людях, которые занимаются запрещенным бизнесом, по телефонам: 8-423-432-16-26 или 102 (с мобильного).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.