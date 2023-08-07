«Стыд и срам»: в Находке недовольные жители отломал часть античной скульптуры

Та самая статуя, разгневавшая жителей. Фото: из соцсетей

Жители Находки возмутились появлению возле будущего торгового центра нагой античной статуи. К тому же, та появилась рядом со скульптурой Петра и Февронии, символа любви и семьи. В мэрии якобы на жалобы не отреагировали, и жители вышли из ситуации своеобразным способом – оторвали «яблоко раздора» у статуи. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Появилась статуя еще давно, но была скрыта забором. Недавно тот исчез, и произведение искусство оказалось у всех на глазах. Хозяин изваяния – бизнесмен Владимир Лушников, которому также принадлежит будущий ТЦ. Статуя должна была украшать территорию, но вызвала лишь недовольство жителей:

«Все так переживают за психику деточек, запрещают фильмы, зато тут вот в центре города огромные гениталии, очень детализированные. Если закос под античную скульптуру — хоть бы листиком прикрыли что ли… Стыд и срам!»

Очевидцы говорят, что в мэрию поступали жалобы, но на своей территории бизнесмен может устанавливать все, что угодно. Поэтому жители просто лишили статую интимной части самостоятельно.

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