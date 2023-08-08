Блюда из аниме и бои на мечах: что ждет жителей и гостей Владивостока на косплей-фестивале

Хедлайнерами мероприятия станут Narga и Aoki. Фото: предоставлено правообладателями Narga и Aoki.

Лето – прекрасная пора не только для отдыха на природе, путешествий, но и для городских развлечений. 26 и 27 августа во Владивостоке стартует Kawaii Fest (6+) – косплей-фестиваль. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Гости мероприятия увидят своих любимых героев фильмов, комиксов, компьютерных игр и даже мифов, смогут пообщаться с ними и сделать памятные фотографии. На площадке также организуют косплей-кухню – место, в котором повара владивостокских ресторанов приготовят блюда в стиле аниме и манги.

Кроме экзотических персонажей на фестивале гостей ждут различные квесты, крафт-маркет, бои на мечах и многое другое.

Фестиваль стартует 26 августа. Фото: предоставлено правообладателями Narga и Aoki.

Кстати, хедлайнерами мероприятия станут Narga и Aoki – дуэт из Санкт-Петербурга, лауреаты и призеры многих косплей-конкурсов, в том числе Blizzcon 2018.

Фестиваль состоится во Владивостоке 26 и 27 августа в театре Андеграунд на Гоголя, 39а.

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