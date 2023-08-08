В Приморье автомобиль с водителем вылетел с моста в реку

Полиция организовала проверку. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Серьезное ДТП произошло в Приморье минувшим вечером. В Чугуевском районе с моста в реку вылетел автомобиль. О случившемся рассказали в социальных сетях, а полиция организовала проверку. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в социальных сетях приморцы, произошло все на Чапаевском мосту, из-за ДТП погиб человек, а позже эту информацию подтвердили в пресс-службе УМВД России по Приморью. По версии представителей ведомства, 36-летний водитель Suzuki Cultus ехал со стороны Чугуевки в направлении села Цветковка. В какой-то момент он не справился с управлением и в итоге автомобиль рухнул в реку. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что мужчина не проходил обучение на получение водительских прав, к административной ответственности в 2023 году не привлекался.

По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.