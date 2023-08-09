Новый очаг африканской чумы свиней вспыхнул в Приморье

Исследования проводили специалисты ветеринарной лаборатории Россельхознадзора. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Новый очаг вируса африканской чумы свиней зафиксировали сотрудники ветеринарной лаборатории Россельхознадзора в Приморье. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По информации управления Россельхознадзора, ДНК африканской чумы обнаружили в образцах крови у 14 живых домашних свиней и двух погибших парнокопытных в селе Борисовка Уссурийского городского округа.

«Государственной ветеринарной инспекцией Приморского края на территории введены ограничительные мероприятия, препятствующие распространению АЧС», – добавили в ведомстве.

Инспекторы управления работают на круглосуточных контрольно-пропускных постах, проверяют личные подсобные хозяйства, которые находятся рядом с очагом АЧС, проводят учет свиней.

Напомним, что этой весной в свиноводческом комплексе Михайловского района зафиксировали два очага АЧС, из-за чего на предприятии ввели карантин.

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