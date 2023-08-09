Контрабанда кедрового ореха из Приморья теперь обойдется в 12 лет лишения свободы

Сейчас значительную часть ореха забирают люди. Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Правительства России Михаил Мишустин внес очищенные и неочищенные орехи корейской сосны в список стратегически важных товаров и ресурсов, за контрабанду которых грозит серьезное наказание. Постановление об этом появилось на портале официального опубликования правовых актов, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Теперь контрабандистам, пытавшимся вывезти из страны орехи корейского кедра стоимостью больше 100 тысяч рублей, грозит до 12 лет лишения свободы по статье 226.1 УК РФ.

«Главная цель изменений в законодательстве заключается в том, чтобы создать условия для переработки всего заготовленного кедрового ореха внутри страны, тем самым значительно повысив прибавочную стоимость конечного продукта», – рассказал министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константин Степанов.

Корейский кедр, или, если правильно с точки зрения ботаники, – корейскую сосну, называют «хлебным деревом» уссурийской тайги. Его семена-орешки очень питательны и в урожайные годы их едят грызуны и копытные, на которых в свою очередь охотятся амурские тигры, дальневосточные леопарды и другие приморские хищники. Благополучие охраняемых кошек напрямую зависит от количества кедрового ореха.

Сейчас значительную часть ореха забирают люди. По оценкам специалистов, в урожайные годы заготавливают до 30 тысяч тонн этих плодов, при том что из тайги его разрешено изымать в пять раз меньше. Чаще всего его заготавливают жители края и продают скупщикам, которые затем вывозят ценное сырье из страны и, как правило, не совсем легальными способами.

Поэтому с нелегальной заготовкой решили бороться не усилением контроля внутри страны, а предотвращением вывоза ореха за ее пределы. Для сборщиков и потребителей семян кедра внутри России ничего не изменится – их можно спокойно продолжать собирать, продавать и покупать.

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