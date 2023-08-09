В дни ВЭФ во Владивостоке ограничат полеты и морские перевозки

Об ограничениях рассказали в пресс-службе правительства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во Владивостоке в дни проведения Восточного экономического форума введут ограничения не только для наземного, но и воздушного и морского транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приморья. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По информации представителей департамента по координации правоохранительной деятельности региона, временные ограничения в воздухе введут с 8 сентября 0:00 до 13 сентября 24:00. В список исключений попадут суда внутренних и международных рейсов, которые доставляют участников форума, а также авиатранспорт, выполняющий неотложные задачи, согласованные с ФСО России.

Ограничения введут и на воде, в районе Амурского залива и в акваториях бухт Аякс, Парис, Новик.

Напомним, что с 10 по 13 сентября ограничат движение для большегрузов, перевозку опасных грузов: радиоактивных, отравляющих и взрывоопасных веществ, вооружения и боеприпасов, запретят проведение земляных работ и гидравлических испытаний.

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