Более 160 врачей в Приморье получают доплаты за помощь молодым специалистам

Тематическая фотография. Фото: Иван МАКЕЕВ

Опытные врачи, которые помогают молодым коллегам, работающим в отдаленных городах и поселках Приморья, получают поддержку от краевого правительства. О региональном проекте «Дистанционное наставничество» рассказала на Всероссийском совещании Минздрава России в Уфе министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Проект реализуется по запросу молодых специалистов-медиков, которые трудоустроились в отдаленные населенные пункты и заинтересованы в повышении своей квалификации и получении новых профессиональных знаний.

Для них министерство здравоохранения подбирает наставников из числа опытных специалистов медицинских организаций третьего уровня, то есть, оказывающих специализированную помощь с использованием современных технологий. Это краевые детская и взрослая поликлиника, краевой перинатальный центр, медцентр ДВФУ и другие.

Наставники очно-заочно курируют молодого сотрудника в первый год его работы. За это они получают из краевого бюджета ежемесячную дополнительную выплату: врачам – 5 тысяч рублей, специалистам среднего медицинского звена – 3 тысячи рублей.

«В текущем году эту поддержку уже получают 163 медицинских работника. Из бюджета на эти цели выделено 3,3 миллиона рублей», – сообщила краевой министр здравоохранения.

Интерес российских врачей вызвал и приморский проект «Выше среднего», нацеленный на обучение среднего медицинского персонала первичного звена самостоятельной работе с пациентами с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Главные внештатные специалисты, педагоги и психологи учат медсестер и фельдшеров выявлять, консультировать и наблюдать за людьми на всех этапах развития недуга.

Министр подчеркнула, что в Приморье большое внимание уделяется и социальной поддержке врачей – им компенсируют найм жилья, оказывают единовременную денежную поддержку, дают ежемесячные доплаты к заработной плате за раннее выявление новообразований. За счет краевого бюджета платится стипендия студентам-«целевикам», врачам доступна дальневосточная ипотека. В 2022 году на эти цели из бюджета было направлено 547,4 миллиона рублей, за первую половину текущего года - 229,1 миллиона рублей.

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