Во Владивостоке пьяный водитель КамАЗа протаранил несколько машин, а после лег спать

По вине водителя большегруза пострадали другие автомобилисты. Фото: Telegram/DPS VL.

Довольно необычное ДТП, а точнее два подряд, но с одним виновником произошли во Владивостоке. По словам очевидцев, водитель КамАЗа устроил пьяное ралли по городу. Сначала сбил дорожные знаки, а далее перешел на чужие машины. И самое интересное – спокойно лег спать после случившегося.

Свидетели уверяют, что виновник лег спать. Фото: Telegram/DPS VL.

Как рассказали аварийные комиссары, на Некрасовском путепроводе водитель КамАЗа сбил дорожные знаки. Съехав с него, в районе ТГМУ «тяжеловес» врезался в Toyota Crown, но и это не остановило вечерний вояж. Напоследок «камазист» столкнулся с Nissan Caravan – буквально выдрал прицепом кусок с задней части кузова микроавтобуса. Ничего умнее не придумав, виновник аварий решил лечь спать. Будить его, видимо, пришлось полицейским. Свидетели уверяют, что мужчина попросту сильно пьян.

Особенно досталось микроавтобусу. Фото: Telegram/DPS VL.

Теперь во всех подробностях происшествия предстоит разобраться специалистам. Если экспертиза подтвердит состояние алкогольного опьянения, водителю предстоит надолго попрощаться с правами.

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