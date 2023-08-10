«Наконец-то медведи»: встреча с косолапыми на Камчатке вызвала бурю восторга

Кадрами туристы поделились в социальных сетях. Фото: Павел КЛОКОВ

В соцсетях распространяется видео, снятое пассажирами автомобиля на дороге, ведущей к Халактырскому пляжу возле Петропавловска-Камчатского. Выехав из-за поворота, они увидели двух небольших косолапых, бредущих по трассе. Заметив машину, звери ускорились и скрылись в придорожных кустах. Это случилось вечером 9 августа. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Наконец-то медведи», – говорит на видео один из пассажиров автомобиля. Скорее всего, операторы – раз так сильно обрадовались косолапым. Жители Камчатки с этими хищниками встречаются часто и восторга от этих рандеву не испытывают.

Только за конец июля этого года медведи трижды нападали на людей и домашних животных. А в среднем, по информации управления госохотнадзора Министерства природных ресурсов Камчатского края, косолапые в крае атакуют до пяти человек.

Как рассказал «Комсомольской правде – Владивосток» директор Службы по охране животного мира и государственных природных заказников Камчатского края Виктор Кумарьков, на полуострове обитает около 24,5 тысячи медведей и встречи жителей с ними просто неизбежны.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.