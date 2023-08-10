На Тополиной алее во Владивостоке на месяц ограничили движение для автомобилей

Работы проводят на участке от дома №33 до здания №45 на проспекте Красного Знамени. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во Владивостоке 10 августа стартовали работы по прокладыванию новой теплосети на Тополиной аллее. На участке заменят 570 метров трассы, поэтому до сентября здесь ограничат движение, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ограничения движения ввели 10 августа, продлятся они до 6 сентября. Запрет действует на участке от дома №33 до здания №45 на проспекте Красного Знамени. Проехать вниз от кольца на Инструментальном заводе по Тополиной аллее можно будет только до помещения №33.

В мэрии напомнили, что в 2023 году проводится масштабная ремонтная кампания по ремонту теплосетей в столице Приморья. Консолидированный бюджет на реконструкцию превысил 4 миллиарда рублей. Это деньги не только от города, но и от инвестиционных программ, ресурсоснабжающих организаций и Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.