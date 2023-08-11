Из-за африканской чумы свиней в селе в Приморье ввели карантин

Карантин ввели по поручению губернатора края. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

В селе Борисовка в Уссурийском городском округе, где специалисты ветеринарной лаборатории Россельхознадзора зафиксировали африканскую чуму свиней, ввели карантин. В зоне АЧС теперь работает контрольно-пропускной пункт, рассказали в пресс-службе правительства Приморья. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Карантин ввели по распоряжению губернатора Приморья Олега Кожемяко. По словам руководителя ветеринарной инспекции Станислава Крушинского, врачи проводят необходимые противоэпизоотические мероприятия, в зоне очага выставлен дезинфекционный барьер, эксперты выясняют источник заражения животных.

Всего на территории края действуют три очага АЧС: в личном подсобном хозяйстве в селе Борисовка и на двух свинокомплексах в Михайловском районе. Чтобы избежать этого заболевания, необходимо давать свиньям проваренный корм, ухаживать за ними в спецодежде, не использовать лесную подстилку и регулярно травить грызунов.

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